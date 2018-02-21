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Экономика

Исследование: половина россиян не ждет изменений в экономике

03:4021.02.2018
(обновлено: 04:58 21.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россияне более пессимистично, чем в среднем жители Земли, смотрят на перспективы экономической ситуации в текущем году, однако и серьезного ухудшения в экономике граждане не ждут: почти половина граждан России считает, что с точки зрения экономики 2018 год будет таким же, как и прошлый, говорится в исследовании Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Новогодняя иллюминация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Исследование: доля не ожидающих особых перемен в новом году россиян выросла

В ноябре-декабре 2017 года Gallup провела ежегодный опрос "Конец года" среди людей из разных стран, который посвящен итогам уходящего года. В рамках проекта было опрошено почти 54 тысячи человек в 55 странах мира. Опрос в России проводил исследовательский холдинг "Ромир", в рамках исследования было опрошено 1,5 тысячи респондентов по национальной репрезентативной выборке.

"Отвечая на вопрос "Каким, на ваш взгляд, будет 2018 год с экономической точки зрения?" чуть более четверти респондентов в мире (28%) ответили, что он будет годом экономического процветания. Это драматическое сокращение, по сравнению с ситуацией годом ранее, когда 42% населения планеты ожидали от 2017 года позитивных экономических изменений", — говорится в исследовании.

При этом, добавляется в сообщении, количество негативных оценок предыдущего года составляло 22%, тогда как в 2017 году увеличилось до 30%. Помимо этого, выросла до 36% с 31% доля тех, кто считает, что 2018 год будет таким же, как и прошлый с экономической точки зрения.

В результате глобальный индекс экономической надежды — он вычисляется как разница между позитивными и негативными ответами — по итогам опроса прошлого года стал отрицательным и составил минус 2 процентных пункта. Годом ранее он равнялся 20 процентным пунктам. "Таким образом, по итогам 2017 года доля экономических оптимистов оказалась меньше доли экономических пессимистов", — заключает Gallup.

Стабильность ожиданий в России

Покупатели перед открытием гипермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Названы проблемы, которые больше всего беспокоили россиян в 2017 году
Если рассматривать результаты исследования в России, то лишь 14% россиян верят, что 2018 год будет годом экономического процветания. Годом ранее доля оптимистов составляла 17%. Еще 30% респондентов, как и по итогам предыдущего опроса, считают, что текущий год принесет экономические проблемы. Наконец, почти половина россиян (49%) полагают, что 2018 год будет таким же, как и предыдущий.

"Что касается динамики экономических оценок за последние пять лет, то после пика в 33% позитивных ожиданий в 2015 году можно наблюдать прогностический спад. При этом доля негативных оценок идет на убыль после рекордного значения в 54%, полученного в конце 2013 года. Постепенно доля ответов об экономических проблемах сократилась и стабилизировалась на уровне 30%", — говорится в релизе.

"А вот количество мнений, поддерживающих суждение, что следующий год будет таким же, как и прошлый, возросло и составило 49%. Таким образом, почти половина принявших участие в опросе россиян склонны видеть определенную стабильность в экономической политике страны", — добавляется в исследовании.

По итогам опроса конца 2017 года индекс экономической надежды в России составил минус 16 процентных пунктов. Годом ранее он равнялся минус 14 процентных пунктов, а в 2015 году показатель был положительным и составлял 6 процентных пунктов.

"Настроения россиян вполне закономерны. Никаких серьезных изменений за 2017 год не произошло и даже на фоне мартовских выборов не ожидается. Именно поэтому наблюдается рост консервативных оценок в ответах респондентов из России", — считает вице-президент Gallup International Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

Ситуация в мире

Улыбка. Архивное ото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Исследование: россияне чувствуют себя счастливее жителей других стран
По итогам опроса был также составлен список самых оптимистично и пессимистично настроенных с точки зрения экономики стран. В целом с наибольшим оптимизмом на экономическую ситуацию смотрят страны Африки, затем — государства Южной Азии и Океании, на третьем месте — страны Западной Азии.

Лидером рейтинга по индексу экономической надежды стала Нигерия (показатель равен 59 процентным пунктам), на втором месте — Вьетнам (55 процентных пунктов), на третьем — Индонезия (53 процентных пункта). Четвертое место в рейтинге стран-оптимистов занимает Индия (46 процентных пунктов), пятое — Филиппины (32 процентных пункта).

Самой пессимистично настроенной страной по итогам опроса 2017 года стала Италия (минус 50 процентных пунктов), на втором месте — Греция (минус 43 процентных пункта). За ними идут Турция (минус 40 процентных пунктов), Украина и Иран (по минус 38 процентных пунктов).

"Военные действия и напряженная ситуация на Ближнем Востоке привела к резкому падению индекса их экономической надежды. Напротив, в странах Западной и Восточной Европы наметились перспективы в стабилизации деструктивных экономических процессов, что отражается на небольшом, но росте глобального экономического индекса этих стран, правда пока все еще в отрицательной зоне", — отметил Милехин.

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