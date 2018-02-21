ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии, чтобы помочь остановить разграбление древней культуры страны, сообщает госдепартамент.

Ограничения уже действуют как экстренная мера с декабря 2017 года, а с 23 февраля они будут закреплены соответствующим меморандумом в Вашингтоне между госдепартаментом и министерством иностранных дел Ливии.

"Соединенные Штаты наложат ограничения на импорт различных категорий археологических материалов, которые представляют культурное наследие Ливии и датируются от 12 тысяч лет до нашей эры до 1750 года нашей эры, а также на этнографические материалы эпохи Оттоманской империи (1511-1911)", — говорится в сообщении.

"Ограничения направлены на то, чтобы сократить стимулы для разграбления и торговли", — отмечает госдеп.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти востока страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Ливия перестала существовать как единое государство с момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи.