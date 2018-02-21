РИГА, 21 фев – РИА Новости. Подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич заявил в эфире телеканала LTV1 о ряде латвийских банков, которые "жаждали крови" после того, как их действия были ограничены независимым аудитом.
"Отдельные банки "жаждали крови", чтобы Банк Латвии перестал мешать им вести бизнес с нерезидентами, им важно убрать руководство Банка Латвии и продолжать нерезидентский бизнес", — сказал Римшевич в эфире ТВ.
Он заявил, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности. "Все обвинения внезапные, и мне абсолютно понятно, я знаю, кто и почему это делает, это мне от кое-кого привет", — сказал Римшевич.
Также он рассказал о примененной к нему мере пресечения. "Я могу находиться в помещениях Банка Латвии и исполнять свои обязанности, все разрешено, однако не все решения могу принимать", — заявил он.
Римшевич подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, размер взятки составил не менее 100 тысяч евро. Ранее во вторник Римшевич заявлял, что собирается продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии.