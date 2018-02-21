РИГА, 21 фев – РИА Новости. Подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич заявил в эфире телеканала LTV1 о ряде латвийских банков, которые "жаждали крови" после того, как их действия были ограничены независимым аудитом.

"Отдельные банки "жаждали крови", чтобы Банк Латвии перестал мешать им вести бизнес с нерезидентами, им важно убрать руководство Банка Латвии и продолжать нерезидентский бизнес", — сказал Римшевич в эфире ТВ.

Он заявил, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности. "Все обвинения внезапные, и мне абсолютно понятно, я знаю, кто и почему это делает, это мне от кое-кого привет", — сказал Римшевич.

Также он рассказал о примененной к нему мере пресечения. "Я могу находиться в помещениях Банка Латвии и исполнять свои обязанности, все разрешено, однако не все решения могу принимать", — заявил он.

Римшевич подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, размер взятки составил не менее 100 тысяч евро. Ранее во вторник Римшевич заявлял, что собирается продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии.

Сотрудники KNAB на прошлой неделе провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки. Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.