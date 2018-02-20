Специалисты "Швабе" и БелГУ займутся совместными разработками

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Совместными исследованиями и разработками в области медицины, робототехники, оптического и общепромышленного приборостроения займутся специалисты российского оптико-электронного холдинга "Швабе" и ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) — это предусматривает подписанное на десятилетний срок между учреждениями соглашение, сообщает пресс-служба холдинга.

"Уверен, что это соглашение не только усилит наше взаимодействие, но и откроет новые горизонты для совместных исследований и разработок", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев, поставивший подпись под соглашением.

Он напомнил, что с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом холдинг связывают длительные и плодотворные отношения. Несколько лет назад совместными усилиями мы разработали технологию и оборудование для нанесения наноструктурного пористого биоактивного покрытия на эндопротезы. Этот материал не вступает в химические реакции, нетоксичен и не вызывает отторжения, а в зоне контакта с имплантатом впоследствии образуется новая костная ткань.

Кроме того, по словам генерального директора "Швабе", в сотрудничестве с БелГУ была создана цифровая портативная аппаратура с десятикратным увеличением для фото- и видеосъемки, позволяющую получать целостное панорамное изображение стандарта 4К и редактировать его в режиме реального времени.

В свою очередь Ректор БелГУ Олег Олухин, подписавший документ, сказал, что соглашение между "Швабе" и БелГУ направлено на решение комплексных научно-технических задач в области разработки высокотехнологичной гражданской продукции и изделий двойного назначения.

"Сотрудничество с холдингом "Швабе" окажет положительное влияние на развитие нашей инфраструктуры. На территории вуза появится конструкторское бюро для работы по тематикам совместных проектов, усилится лабораторная, экспериментальная и технологическая база. Эти объекты позволят не только проводить исследования и разработки на качественно новом уровне, но и повысят интерес молодежи БелГУ к НИОКР", — сообщил Полухин, слова которого цитирует пресс-служба "Швабе".