Неверов призвал ограничить майнинг ради пожарной безопасности

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Добычу криптовалюты (майнинг) необходимо ограничить в условиях, когда это создает опасность для людей, заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, его слова передает пресс-служба единороссов.

В Госдуме во вторник состоялись большие парламентские слушания на тему: "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики".

"У нас уже есть очень серьезные факты, когда произошли пожары. Первоочередные шаги, которые должна предпринять Дума, — ограничить таких непрофессиональных людей, которые действуют в ущерб другим", — заявил Неверов, имея в виду, в частности, случай в приморском Артеме, где, как считает следствие, по вине майнера сгорело четыре квартиры.

"Майнинг ведет к увеличению потребления электроэнергии, поэтому, когда добыча криптовалюты производится в условиях, которые не рассчитаны на такую нагрузку, не имеют нужного уровня пожарной безопасности, это создает угрозу для жизни", — заметил Неверов.