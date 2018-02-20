Десять победителей выбрали на Open Innovations Startup Tour в Красноярске

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жюри определило десять финалистов конкурса Open Innovations Startup Tour в Красноярске, которые примут участие в масштабной конференции для технологических предпринимателей Startup Village в Инновационном центре "Сколково" 31 мая — 1 июня, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково", одного из организаторов конкурса.

Для участия в конкурсе поступили 119 проектов. Более 40 из них впоследствии приняли участие в конкурсе проектов по трем направлениям: IT, биомедицина и промышленные технологии. По направлению "биомедицина" первое место занял Дмитрий Попов, представивший проект "Интеллектуальные системы хранения с использованием озона". Второе место досталось Константину Кистерскому с разработкой 3D-функциональных костных имплантатов и материалов для реконструкции дефектов костной ткани, а третьим стал Михаил Титович, представивший решение в сфере точного земледелия "АгроСкан24".

В направлении IТ лучшим был признан проект календаря и таймлайна Planyway, созданный Сергеем Дорофеевым. Второй стала разработка передового комплекса геофизических методов для поиска термальных вод от Юрия Давыденко. На третьем месте — проект ПэтсМап (PetsMap) от Антона Антипова.

В индустриальном треке лидером стали НПП "Сибэкосорб СФУ" с проектом "Производство сорбентов с активной биологической составляющей, предназначенных для природоохранных технологий". Еще одно первое место присудили компании "Эфре Поиск" за создание "Модуля Эфре". Вторым стал Егор Воднев и его офисная кабина для звонков и переговоров Qubius. Замкнула тройку лидеров Валентина Рашутняк с проектом создания устройства для автоматического удаления льда с проводов ЛЭП.

Как отметил директор по развитию и работе с ключевыми партнерами Кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково" Руслан Алтаев, уровень проектов, представленных на Стартап туре, за прошедшие годы заметно вырос.

"Уровень проектов с точки зрения науки остается достаточно неплохим на протяжении последних лет. Но что стало гораздо лучше, так это умение стартапов представлять свои проекты, строить презентации, просчитывать бизнес-модели. Эти составляющие, конечно, еще можно улучшать, но уровень уже достаточно неплохой. Плюс стало больше проектов, которые уже продаются на рынке", — приводятся в материале слова Алтаева.

Красноярск стал вторым городом на маршруте Startup Tour в 2018 году. Следующим в списке будет Южно-Сахалинск, где тур пройдет 28 февраля и 1 марта. Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России, начиная с 2011 года. За это время в нем приняли участие 40 тысяч человек.