Тиньков назвал вызовы для страны в сфере кадров в эпоху цифровой экономики

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. России нужно усилить образование в области информационных технологий и приложить усилия для того, что IT специалисты не уезжали из страны, считает основатель и председатель совета директоров "Тинькофф банка" Олег Тиньков.

"Я вижу два ключевых вызова в контексте кадров для цифровой экономики. Первое — необходимо усилить образование в области информационных технологий и сосредоточиться на том, чтобы готовить востребованных рынку специалистов. И второе — сделать так чтобы они хотели оставаться работать в стране, а не уезжать за границу", — сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Банкир рассказал о кадрах "Тинькофф банка". По его словам, банк обслуживает сегодня 7 миллионов клиентов "из одного офиса" и является единственным онлайн-банком в России и самым крупным онлайн-банком в мире.

При этом, в банке работает 18 тысяч сотрудников, из которых более 60 процентов сотрудников — IT специалисты. По словам банкира, за последний год за границу уехали порядка 10 сотрудников "Тинькофф банка".

"Ключевая роль государственных институтов здесь, это усилить качество образования в области IT в России, популяризировать образование среди школьников и студентов. Мы, бизнес, готовы в этом помогать и участвовать", — добавил он.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group Holding Plc и является первым российским банком, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, банк по состоянию на 1 января занимал 33-е место в российской банковской системе с активами в размере 301,3 миллиарда рублей.