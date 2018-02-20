Руденя: на ремонт муниципальных дорог Верхневолжья выделят 1,9 млрд рублей

ТВЕРЬ, 20 фев — РИА Новости. Власти Верхневолжья выделят около 1,9 миллиарда рублей в текущем году на ремонт дорог в муниципалитетах Тверской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Руденя во вторник провёл заседание правительства Тверской области, на котором было утверждено финансирование программы дорожных работ в муниципальных образованиях на 2018 год.

"На приведение в порядок дорог местного значения выделяется четверть общего объёма средств дорожного фонда региона — свыше 1,5 миллиардов рублей, что на 36% больше, чем в прошлом году. Софинансирование из местных бюджетов составит 415 миллионов рублей", — сказал Руденя.

Губернатор добавил, что в 2017 году в Тверской области было отремонтировано 149 километров местных дорог, что почти в три с половиной раза больше показателей 2016 года. При этом на 2018 год сохраняется тенденция увеличения поддержки муниципалитетов по этому направлению. Руденя подчеркнул, что с ростом финансирования необходимо обеспечить и увеличение общего числа приведённых в нормативное состояние дорог.

"Работа подрядных организаций на местных объектах должна контролироваться и оцениваться в соответствии с региональными требованиями к качеству ремонтных работ на автодорогах, которые были приняты в прошлом году", — отметил Руденя.

По его словам, приоритет при планировании программы дорожных работ на 2018 год — социально и экономически значимые направления, а также туристические маршруты. В настоящее время идёт формирование полного перечня объектов ремонта. Предполагается, что в него войдут магистральные дороги муниципальных образований, отдельное направление финансирования —ремонт дорог в Городах воинской славы Твери и Ржеве.

По данным пресс-службы правительства региона, в рамках программы дорожных работ на магистралях регионального и межмуниципального значения на 2018 год планируется привести в порядок свыше 300 километров автодорог, работы также продолжатся на ранее начатых объектах — это около 94 километров.

Бюджет дорожного фонда Тверской области в текущем году составит более 6,3 миллиарда рублей. Также на ремонт дорог будут направляться дополнительные средства, в частности, высвободившиеся в результате передачи в 2018 году в федеральную собственность ряда дорог, проходящих по территориям Калининского, Ржевского, Старицкого, Зубцовского, Рамешковского, Кимрского, Кашинского и Калязинского районов общей протяжённостью 383 километра.

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