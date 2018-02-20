Петербург не получит федеральные средства на транспорт в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург в 2018 году не получит софинансирование из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры, тем не менее город решил запросить поддержку на 2019 год, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

"Мы запрашивали софинансирование из федерального бюджета (на 2018 год — ред.), но нам отказали", — сказала собеседница агентства.

По данным комитета, город на этот год просил софинансирование на общую сумму около 14,7 миллиарда рублей: на вторую очередь строительства набережной Макарова, строительство продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, реконструкцию Обводного канала, второй этап реконструкция автодороги М-11 "Нарва" и другие объекты.

По словам представителя КРТИ, Петербург подготовил предложения об объеме софинансирования из федерального бюджета на следующий год. "Предложения о включении в федеральную адресную программу в 2019-2021 годы подготовлены. Объем запрашиваемых на 2019 год средств – 6,64 миллиарда рублей", — отметили в комитете.

В частности, Петербург просит помочь со строительством второго этапа обхода Красного Села, реконструкцией Петрозаводского шоссе, Приморского шоссе, Обводного канала, подключением к дорожной сети делового квартала "Лахта Центр" и ряда других объектов.

По данным КРТИ, в 2013 году из федерального бюджета было привлечено 5,2 миллиарда рублей, в 2014 – 2,6 миллиарда рублей, в 2015 – 7 миллиардов рублей, в 2016 – 7,9 миллиарда рублей. Основная часть средств была направлена на строительство объектов транспортной инфраструктуры в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года (Пулковско-Дунайская развязка) и развитие метрополитена (продолжение Невско-Василеостровской линии).