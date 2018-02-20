В Сбербанке оценили реальный ущерб финансовым структурам от хакеров

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальные данные ущерба банковской системы РФ от хакеров могут не соответствовать истинному размеру ущерба в 10-20 раз, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецов.

"Мы делали сравнительный анализ по некоторым сегментам экономики и пришли к выводу, что официальные данные могут не соответствовать истинному размеру ущерба от 10 до 20 раз. Вряд ли кто-то сможет посчитать убытки от хакеров, когда банки молчат, что их ограбили. Поэтому этот коэффициент погрешности может применяться к официальным цифрам, которые публикует ЦБ", — сказал Кузнецов.

"Что касается Сбербанка, то у нас выстроена на нескольких уровнях система киберзащиты. В прошлом году в июле банковскую систему РФ атаковали так называемые "спящие" вирусы, которые могут позволять управлять операционными системами. Мы такие первые атаки фиксировали, но они продолжались позднее, в течение осени, ряд банков от этого пострадали", — заявил он.

"Этого могло не произойти, если бы у нас был налажен правильный обмен информацией друг с другом. Конечно, при наличии правильной платформы обмена информацией, никто бы не пострадал", — добавил зампред правления Сбербанка.

Ранее в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил, что хакеры в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей. Всего же, по данным ЦБ, атакам данного типа подверглись более 240 кредитных организаций.