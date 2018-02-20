Виски и мотоциклы: от чего готова отказаться Европа в ответ на меры США

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Мария Князева. США и Евросоюз не находятся в состоянии торговой войны, но ЕС готов отреагировать на вероятные меры Соединенных Штатов, которые могут затронуть экспорт из стран союза, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге во вторник.
Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53%. В число стран с такой пошлиной предлагается включить, наряду с РФ, Бразилию, КНР, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам. Для всего остального импорта стали предлагается импортная пошлина в 24%. Доклад минторга передан рассмотрение президента США Дональда Трампа.
Кроме того, министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт алюминия из Китая, России и ряда других стран в размере 23,6%. Предлагается тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Гонконга (административный район КНР), Венесуэлы и Вьетнама — в 23,6%. Для всех остальных стран предлагается квота на ввоз в США.
"Мы будем предпринимать соответствующие меры для защиты промышленности Евросоюза. Мы готовы реагировать оперативно и соответствующим образом в случае, если наш экспорт будет затронут какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США", — ответил Схинас на вопрос, готовят ли службы Еврокомиссии ответные меры на случай введения Соединенными Штатами тарифов на сталь и алюминий.
Во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Евросоюз готовится ответить на планы США по введению пошлин на импорт стали и алюминия из других стран и может ввести собственные ограничения на импорт товаров американского производства, в частности виски бурбон и мотоциклов Harley-Davidson.