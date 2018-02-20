Виски и мотоциклы: от чего готова отказаться Европа в ответ на меры США

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Мария Князева. США и Евросоюз не находятся в состоянии торговой войны, но ЕС готов отреагировать на вероятные меры Соединенных Штатов, которые могут затронуть экспорт из стран союза, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге во вторник.

"Мы не находимся в состоянии торговой войны", — сказал он, также отметив, что ЕС "четко дал понять администрации США на высочайших уровнях, что мы были бы глубоко обеспокоены мерами, затрагивающими промышленность Евросоюза".

Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53%. В число стран с такой пошлиной предлагается включить, наряду с РФ, Бразилию, КНР, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам. Для всего остального импорта стали предлагается импортная пошлина в 24%. Доклад минторга передан рассмотрение президента США Дональда Трампа.

Кроме того, министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт алюминия из Китая, России и ряда других стран в размере 23,6%. Предлагается тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Гонконга (административный район КНР), Венесуэлы и Вьетнама — в 23,6%. Для всех остальных стран предлагается квота на ввоз в США.

"Мы будем предпринимать соответствующие меры для защиты промышленности Евросоюза. Мы готовы реагировать оперативно и соответствующим образом в случае, если наш экспорт будет затронут какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США", — ответил Схинас на вопрос, готовят ли службы Еврокомиссии ответные меры на случай введения Соединенными Штатами тарифов на сталь и алюминий.

Во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Евросоюз готовится ответить на планы США по введению пошлин на импорт стали и алюминия из других стран и может ввести собственные ограничения на импорт товаров американского производства, в частности виски бурбон и мотоциклов Harley-Davidson.