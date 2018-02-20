Крым расширит число чартерных авиаперевозок

Вид на город Судак в Крыму из самолёта. Архивное фото

Вид на город Судак в Крыму из самолёта. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Число чартерных авиаперевозок в Крым в этом году будет расширено, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Несколько национальных туроператоров планируют запустить в Крым в этом году чартерные рейсы на круглый год, что удешевит стоимость турпакета", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, дополнительный запуск чартеров позволит снизить цены на отдых на полуострове.

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