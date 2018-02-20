Финалисту "Лидеров России" предложили возглавить тюменскую компанию

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел рабочую встречу с победителем всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Максимом Скворцовым и предложил ему возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию (АО "ТАЛК), сообщила пресс-служба главы региона.

Финал конкурса управленцев "Лидеры России" завершился в Сочи 11 февраля. По итогам мероприятий определены 103 победителя, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

"Система управления нуждается в таких как вы – креативных, амбициозных, нацеленных на достижение результата. Пройдя серьезный отбор, вы доказали, что обладаете большим потенциалом, который можете реализовать на благо региона. Убежден, у вас достаточные знания и опыт, чтобы справиться с поставленными задачами, повысить эффективность компании как регионального института развития", — сказал Якушев.

Глава Тюменской области, высоко оценив идею проведения общероссийского конкурса управленцев, отметил, что планирует организовать подобный отбор и на региональном уровне.

Максим Скворцов — выпускник Тюменского государственного университета, вся его трудовая деятельность связана с банковской сферой. В одном из ведущих региональных финансовых учреждений он прошел путь от бухгалтера до руководителя структурного подразделения.

АО "ТАЛК" учреждено в марте 1996 года, в настоящий момент департаменту имущественных отношений Тюменской области принадлежит 86% акций компании.

По результатам исследований российского рынка лизинга (экспертные издания "Эксперт РА", "Лизинг Ревю"), АО "ТАЛК" является лидером в сегменте техники и оборудования сельскохозяйственного назначения в РФ. Компания стабильно входит в топ-40 крупнейших лизингодателей России и топ-3 крупнейших лизингодателей Урала и Западной Сибири. При непосредственном участии компании обновляется значительная часть основных фондов в сельском хозяйстве Тюменской области. Компания принимает участие в реализации ряда значимых проектов в промышленности региона, активно развивает программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

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