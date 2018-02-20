АСВ выплатит вкладчикам московского банка ФПК около 36 миллионов рублей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Финансово-промышленный капитал" (ФПК), у которого ЦБ РФ с 9 февраля отозвал лицензию, составят около 36 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств ООО КБ "ФПК" за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 36 миллионов рублей могут обратиться порядка 400 вкладчиков, в том числе 56 вкладчиков, имеющих счета (вклады), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 13,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возмещение по вкладам будет выплачиваться в двух регионах. В том числе в Москве за выплатой страхового возмещения на сумму около 28,5 миллиона рублей могут обратиться порядка 300 вкладчиков.

Банк России с 9 февраля отозвал лицензию у банка ФПК в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

В феврале АСВ сообщало, что выбрало банк "ФК Открытие" для выплат вкладчикам ФПК. Согласно данным ЦБ, по величине активов банк ФПК на 1 января занимал 297-е место в банковской системе РФ.