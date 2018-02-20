РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля

11:5120.02.2018
(обновлено: 12:19 20.02.2018)
0322518
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. Архивное фотоМонеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, расходы составят 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года, говорится в проекте постановления "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий".

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Глава ПФР озвучил планы по увеличению пенсий в России
"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9 процента. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9 процента", — говорится в документе, опубликованном во вторник.

Согласно документу, индексация с 1 апреля 2018 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий.

"В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно", — говорится в сообщении.

Согласно документу, средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 355 рублей и составит 12688 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 303 рубля и составит 10746 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей
Средний размер дополнительного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" увеличится на 484 рубля и составит 17185 рублей.

"Расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению в связи с принятием настоящего постановления правительства Российской Федерации, составят 1,07 миллиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до конца текущего года", — отмечается в документе.

В документе подчеркивается, что в связи с тем, что бюджетные ассигнования на индексацию с 1 апреля 2018 года социальных пенсий, соответствующих им пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных выплат предусмотрены в ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" исходя из прогноза о росте ПМП за 2017 год на 4,1%, финансовое обеспечение указанных расходов исходя из фактического роста ПМП за 2017 год на 2,9% будет осуществлено за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете и бюджете ПФР на указанные цели.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена