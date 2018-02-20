Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, расходы составят 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года, говорится в проекте постановления "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий".

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9 процента. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9 процента", — говорится в документе, опубликованном во вторник.

Согласно документу, индексация с 1 апреля 2018 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий.

"В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно", — говорится в сообщении.

Согласно документу, средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 355 рублей и составит 12688 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 303 рубля и составит 10746 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" увеличится на 484 рубля и составит 17185 рублей.

"Расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению в связи с принятием настоящего постановления правительства Российской Федерации, составят 1,07 миллиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до конца текущего года", — отмечается в документе.

В документе подчеркивается, что в связи с тем, что бюджетные ассигнования на индексацию с 1 апреля 2018 года социальных пенсий, соответствующих им пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных выплат предусмотрены в ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" исходя из прогноза о росте ПМП за 2017 год на 4,1%, финансовое обеспечение указанных расходов исходя из фактического роста ПМП за 2017 год на 2,9% будет осуществлено за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете и бюджете ПФР на указанные цели.