Трунин рассказал о последствиях введения налога на движимое имущество

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Субъекты РФ, которые решили сохранить налог на движимое имущество на своей территории, получат массовую перерегистрацию бизнеса в другие регионы, что приведет к потерям, а не к дополнительным доходам их бюджетов, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Илья Трунин.

"Налог на движимое имущество обладает таким интересным свойством: в отличие от недвижимости он платится там, где зарегистрирован налогоплательщик. Поэтому теоретически, если все будет развиваться в соответствии с принципами конкуренции, то все регионы должны будут рано или поздно отменить налог на движимое имущество, поскольку в противном случае все перерегистрируют сюда, где он отменен и все равно его не будут платить", — сказал Трунин в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

В России с 1 января 2018 года истек мораторий на налог на движимое имущество — теперь каждый субъект РФ может издать собственный закон и ввести на своей территории льготную ставку этого налога — вплоть до нуля. Если регионального закона нет — юридическим лицам в соответствующем регионе придется платить налог по ставке 1,1% от стоимости имущества, а в 2019 году предельная ставка увеличится вдвое — до 2,2%.

Если регион не отменит налог, его придется платить предприятиям со всего имеющегося у них на балансе имущества: оборудования, транспорта и других активов. Бизнес неоднократно просил отменить налог, но правительство настаивает на том, что этот вопрос должен находиться исключительно в ведении регионов, а последние не спешат вводить льготы или снижать ставки.

Замминистра напомнил, что некоторые регионы все же воспользовались своим правом и отменили этот налог с начала года. "Например, Ивановская область отменила полностью налог на движимое имущество. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин недавно заявил, что также Москва отменит налог на движимое имущество", — напомнил Трунин.

При этом он подчеркнул, что Минфин не собирается вмешиваться в политику регионов.

"Здесь есть конфликт целей. С одной стороны да, с точки зрения эффективной налоговой политики движимое имущество облагаться не должно, но федеративное устройство и бюджетная система говорят о том, что если есть региональный налог, то пусть субъекты сами решают, что им облагать, что не облагать", — сказал он.

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