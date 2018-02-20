Выплаты вкладчикам банка "Мастер-Капитал" начнутся не позднее 6 марта

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка "Мастер-Капитал" начнутся не позднее 6 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 6 марта 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 20 февраля отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, деятельность "Мастер-Капитала" была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 302-е место в банковской системе РФ.