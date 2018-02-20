В ВТБ не зафиксировали ни одной успешной хакерской атаки в 2017 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские банки ежедневно подвергаются хакерским атакам, однако ВТБ не зафиксировал ни одной успешной хакерской атаки в 2017 году, сообщила РИА Новости зампред правления ВТБ Ольга Дергунова.

"Любой банк, особенно такой крупный как ВТБ, ежедневно подвергается хакерским атакам. Тем не менее, ни одной успешной атаки в 2017 году не произошло, и это результат каждодневной, рутинной работы", — сказала она.

Дергунова напомнила, что при попытках атак, банки информируют об этом Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ). "В свою очередь регулятор обобщает данные и видит целостную картину, раздает инструкции всем остальным банкам – на что нужно обратить внимание и чего нужно опасаться", — пояснила зампред.

Между тем, Дергунова рассказала, что ФинЦЕРТ создал первую очередь технологической платформы, где банки и телекоммуникационные компании могли бы обмениваться фродовой информацией. По ее словам, сейчас проходит тестирование такой платформы, и уже с середины 2018 года планируется начать массовое подключение организаций кредитно-финансовой системы.

"Мы ожидаем, что платформа станет востребованной среди участников рынка, даст возможность ретроспективного анализа компьютерных инцидентов в автоматизированном режиме и позволит увеличить скорость и эффективность реагирования на подобные случаи", — добавила Дергунова.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, FinCERT) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременном их информировании со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях. В настоящее время участниками информобмена являются более 600 финансовых организаций, включая 425 банков.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в прошлом году сообщал, что российские банки подвергаются кибератакам два-три раза в неделю, причем мошенникам интересны не только финансовые организации из топ-100, но и мелкие участники рынка. Самым используемым мошенниками вирусом, по его словам, стал Cobalt Strike. По данным зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, хакеры в 2017 году с помощью вируса Cobalt Strike провели 11 успешных атак на российские банки, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей.