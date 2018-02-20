Ъ: власти отказались от планов по вхождению "Россетей" в "Крымэнерго"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство РФ окончательно отказалось от планов по вхождению "Россетей" в создаваемое в Крыму АО "Крымэнерго" из-за санкционных рисков, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Госхолдинг мог получить контроль в компании, но, по словам источника, состав акционеров будет следующим: 51% через Росимущество будет принадлежать федеральным властям, 49% — местному правительству. Основная причина принятия такого решения — высокие риски санкций для "Россетей", пишет издание. Один из собеседников газеты, уточнил, что пропорция в акционерном капитале еще может измениться и будет зависеть от оценки имущества. В Росимуществе изданию сообщили, что оценка пока не была инициирована.

По словам собеседника издания, сейчас создание "дорожной карты" по организации АО "Крымэнерго" проходит заключительный этап, но она уже фактически согласована, "Россетей" в ней нет. Он также сообщил, что устав компании уже зарегистрирован, в Росимуществе это подтвердили. Но информацией о возможном распределении долей акционеров в АО, которое сейчас на 100% принадлежит Росимуществу, в ведомстве не располагают.

В Минэнерго и "Россетях", а также в аппарате правительства Крыма и Минтопэнерго на запрос газеты не ответили.

Сейчас электросетями Крыма управляет ГУП "Крымэнерго" (принадлежит Минтопэнерго Крыма), в перспективе его объединят с АО. Изначально предполагалось, что основным акционером "Крымэнерго" станут "Россети" с долей около 75%, Симферополь заявлял о планах на паритетное владение, но в декабре стало известно, что разрабатывается альтернативная схема — привлечение Росимущества вместо "Россетей". Для обновления сетевой инфраструктуры на полуострове Минэнерго РФ предлагало внести в капитал "Россетей" до 9 миллиардов рублей из федерального бюджета до 2020 года, пишет газета.

Вероятно, "Россети" не будут входить и в другой проект на полуострове — создание СП с ООО "Севастопольэнерго" (раньше принадлежало украинской ЭК "Севастопольэнерго"), но окончательное решение по этому вопросу должны будут принять сами "Россети", отметил газете источник.

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