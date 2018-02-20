Казахстан планирует снизить влияние на рыночные цены в экономике

АЛМА-АТА, 20 фев – РИА Новости. Казахстан планирует постепенно сократить финансирование государственных программ поддержки экономики, которые влияют на формирование рыночных цен, говорится в стратегическом плане развития страны до 2025 года.

Утвержденный указом президента страны Нурсултана Назарбаева план во вторник опубликован на сайте главы государства.

"В целях повышения эффективности расходов государственного бюджета будет постепенно сокращено финансирование программ поддержки, влекущих за собой искажение рыночных цен и негативно влияющих на развитие частного сектора", — отмечается в документе.

Также будет постепенно снижаться бюджетное финансирование для государственных предприятий и предприятий квазигосударственного сектора. "Окупаемые проекты будут финансироваться преимущественно институтами развития с привлечением ими заемного капитала. Государство будет стимулировать инвестиционную активность частного сектора, не замещая частные инвестиции", — подчеркивается в стратегическом плане.

Работа Национального банка и правительства будет направлена на снижение факторов, искажающих рыночные условия в банковском секторе, в частности, будет снижаться государственное вмешательство и поддержка частных банков за счет государственных средств.

Кроме того, ожидается, что постепенно уменьшится роль квазигосударственных институтов в финансировании экономики, будут приниматься меры по повышению конкуренции в банковском секторе, в том числе через снижение барьеров, препятствующих входу на рынок новых частных участников, включая зарубежные финансовые институты, способные привнести новый капитал, новые банковские продукты и услуги.