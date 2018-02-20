Казахстан планирует снизить влияние на рыночные цены в экономике

АЛМА-АТА, 20 фев – РИА Новости. Казахстан планирует постепенно сократить финансирование государственных программ поддержки экономики, которые влияют на формирование рыночных цен, говорится в стратегическом плане развития страны до 2025 года.
"В целях повышения эффективности расходов государственного бюджета будет постепенно сокращено финансирование программ поддержки, влекущих за собой искажение рыночных цен и негативно влияющих на развитие частного сектора", — отмечается в документе.
Также будет постепенно снижаться бюджетное финансирование для государственных предприятий и предприятий квазигосударственного сектора. "Окупаемые проекты будут финансироваться преимущественно институтами развития с привлечением ими заемного капитала. Государство будет стимулировать инвестиционную активность частного сектора, не замещая частные инвестиции", — подчеркивается в стратегическом плане.
Работа Национального банка и правительства будет направлена на снижение факторов, искажающих рыночные условия в банковском секторе, в частности, будет снижаться государственное вмешательство и поддержка частных банков за счет государственных средств.
Кроме того, ожидается, что постепенно уменьшится роль квазигосударственных институтов в финансировании экономики, будут приниматься меры по повышению конкуренции в банковском секторе, в том числе через снижение барьеров, препятствующих входу на рынок новых частных участников, включая зарубежные финансовые институты, способные привнести новый капитал, новые банковские продукты и услуги.