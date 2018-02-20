Британия не намерена снижать стандарты производства после Brexit

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Опасения, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза может привести к снижению производственных стандартов в стране, необоснованны, заявит министр по Brexit Дэвид Дэвис в своей речи о будущем экономическом партнерстве Великобритании и ЕС во вторник. Его речь анонсирует Sky News.

Как отмечается в тексте выступления, некоторые критики "боятся, что Brexit может привести к англосаксонской гонке по нисходящей", "когда Британия погрузится в заимствованный из антиутопической фантастики мир в стиле "Безумного Макса".

Эти страхи ни на чем не основаны, подчеркивается в речи министра.

"Безумный Макс" — серия австралийских постапокалиптических боевиков.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Соединенного Королевства из ЕС.