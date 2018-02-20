Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году, свидетельствуют данные украинской Государственной службы статистики.

В 2017 году произошло значительное увеличение торгового оборота двух государств. В частности, объем экспорта российских товаров на Украину составил 7,2 миллиарда долларов, что почти на 140 процентов больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, составил 3,9 миллиарда долларов, что почти на 110 процентов больше, чем в 2016 году. Отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 миллиарда долларов.

Ключевыми торговыми партнерами Украины среди европейских государств в прошлом году стали Польша, Нидерланды, Германия, Венгрия, Испания, Италия и Турция.

В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил 43,3 миллиарда долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016 годом, импорта — 49,6 миллиарда долларов, что превышает показатели предыдущего года почти на 127 процентов.

Ранее в Раде заявили, что Киев потерял почти половину ВВП из-за антироссийских санкций, принятых западными государствами.

