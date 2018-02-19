РФПИ и "Газпромбанк" выдадут "Системе" кредит на 40 миллиардов рублей

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. АФК "Система" подписала соглашение о привлечении целевого финансирования от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанка на 40 миллиардов рублей сроком на 180 дней для исполнения обязательств по мировому соглашению по "Башнефти", говорится в сообщении АФК.

"РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК "Система" целевое финансирование на общую сумму 40 миллиардов рублей сроком на 180 дней. Кредитное соглашение предусматривает передачу в залог кредиторам 52,099% обыкновенных акций ПАО "Детский мир" и 90,47% уставного капитала АО "БЭСК", а также возможность досрочного погашения", — отмечается в сообщении.

В нем указывается, что привлечение финансирования организовано РФПИ. По условиям кредитного соглашения АФК "Система" имеет право без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами – за счет средств из других источников.

Ранее в понедельник АФК сообщила о привлечении кредитной линии Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из них 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению. Источник, знакомый с условиями соглашения, рассказал РИА Новости, что "Система" заложит около 11% МТС.

Арбитражный суд Башкирии в декабре утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск — о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти". АФК до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской компании.

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первый этап уже позади — 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей. В рамках второго этапа АФК "Система" не позднее 28 февраля должна перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей, третьего — еще 40 миллиардов рублей — не позднее 30 марта. Согласно мировому соглашению, источник финансирования этой выплаты — денежные средства, предоставление которых "Системе" организуется РФПИ под залог освобожденных от ареста акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.