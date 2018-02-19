На Кубани появятся 13 тысяч рабочих мест благодаря соглашениям на РИФ-2018

КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Соглашения, заключенные на Российском инвестфоруме-2018, позволят создать в Краснодарском крае 13 тысяч рабочих мест, сообщает администрация Кубани.
"В рамках достигнутых договоренностей увеличение объема привлеченных инвестиций запланировано в следующих отраслях экономики Краснодарского края: ТЭК – 108 миллиардов рублей (45%), строительство – 38,8 миллиарда рублей (16%), АПК – 39,6 миллиарда рублей (16,3%), промышленность – 11 миллиардов рублей (4,5%), курорты и туризм – 8,9 миллиарда рублей (3,6%), социальная сфера – 13,9 миллиарда рублей (5,7%), транспорт – 18,4 миллиарда рублей (7,6%), потребительская сфера – 2,7 миллиарда рублей (1,1%)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерами по сумме инвестиций в рамках заключенных соглашений среди муниципалитетов стали Сочи (семь соглашений на 17,7 миллиарда рублей), Новороссийск (восемь соглашений на 14,95 миллиарда рублей) и Тихорецкий район (три соглашения на 13,5 миллиарда рублей).
"Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, направленные на создание новых и расширение существующих производств, привлечение в край новейших технологий, создание более 13 тысяч новых рабочих мест", – добавили в ведомстве.
МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.