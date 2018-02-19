На Кубани появятся 13 тысяч рабочих мест благодаря соглашениям на РИФ-2018

КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Соглашения, заключенные на Российском инвестфоруме-2018, позволят создать в Краснодарском крае 13 тысяч рабочих мест, сообщает администрация Кубани.

Делегация Краснодарского края на завершившемся Российском инвестиционном форуме в Сочи заключила 212 соглашений и протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на сумму около 242 миллиардов рублей. На уровне администрации региона было подписано 31 соглашение на общую сумму 147 миллиардов рублей. Из них семь соглашений на 99,3 миллиарда рублей было заключено на уровне губернатора, остальные 24 – на уровне его заместителей.

"В рамках достигнутых договоренностей увеличение объема привлеченных инвестиций запланировано в следующих отраслях экономики Краснодарского края: ТЭК – 108 миллиардов рублей (45%), строительство – 38,8 миллиарда рублей (16%), АПК – 39,6 миллиарда рублей (16,3%), промышленность – 11 миллиардов рублей (4,5%), курорты и туризм – 8,9 миллиарда рублей (3,6%), социальная сфера – 13,9 миллиарда рублей (5,7%), транспорт – 18,4 миллиарда рублей (7,6%), потребительская сфера – 2,7 миллиарда рублей (1,1%)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по сумме инвестиций в рамках заключенных соглашений среди муниципалитетов стали Сочи (семь соглашений на 17,7 миллиарда рублей), Новороссийск (восемь соглашений на 14,95 миллиарда рублей) и Тихорецкий район (три соглашения на 13,5 миллиарда рублей).

"Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, направленные на создание новых и расширение существующих производств, привлечение в край новейших технологий, создание более 13 тысяч новых рабочих мест", – добавили в ведомстве.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.

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