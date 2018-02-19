В Кремле не видят связи между планами Дерипаски и санкционными списками США

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Не стоит увязывать возможный уход Олега Дерипаски с поста президента "Русала" и En+ с "кремлевским докладом", это не вопрос Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Олег Дерипаска планирует уйти с должности президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале".

"Это не вопрос Кремлю, Кремль не имеет к этому никакого отношения. Я не думаю, что здесь уместно с этими списками американскими как-то увязывать. Все, что происходит в стране, в бизнесе и так далее, оно все происходит после выхода этого доклада. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то связь, но в любом случае это к Кремлю не относится", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле таких шагов от других бизнесменов.

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