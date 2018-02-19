Прибыль в московской IT-отрасли за 2017 год выросла на четверть

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Прибыль московских компаний, работающих в сфере развития информационных технологий, за прошедший год в среднем выросла на 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента экономической политики и развития со ссылкой на главу департамента Владимира Ефимова.

"Развитие столичного рынка высоких технологий идет хорошими темпами. Компании, работающие в Москве в сфере развития информационных технологий, увеличили за прошедший год свою прибыльность в среднем на 25%", – сказал Ефимов.

В сообщении отмечается, что лидирующие позиции сферы информационных технологий Москвы подтверждаются и другими статистическими данными. Так, по информации Мосгорстата, объем производства компьютерного оборудования увеличился в 2017 году на 36%, рост экспорта информационных технологий из Москвы составляет порядка 16% ежегодно, а заработная плата по отрасли с января по ноябрь прошлого года стала больше на 5%.

"Обладая наибольшим в России научным и образовательным потенциалом, Москва ежегодно усиливает свои позиции в качестве ведущего российского центра по развитию высоких технологий. Одно из ключевых направлений – развитие сети современных технопарков и технополисов, основными резидентами которых становятся именно высокотехнологичные компании", – подчеркнул Ефимов.