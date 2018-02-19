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Экономика

АФК "Система" возьмет кредит у Сбербанка для выплат "Башнефти"

10:5019.02.2018
(обновлено: 11:06 19.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска компании АФК Система. Архивное фотоВывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. АФК "Система" привлекла кредитную линию Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из них 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению, сообщила компания.

Офис Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Сбербанк предоставит АФК "Система" кредитную линию сроком на 5 лет на общую сумму до 105 миллиардов рублей, из которых на исполнение обязательств по мировому соглашению будут выбраны 40 миллиардов рублей. Остальная сумма может быть использована АФК "Система" по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации. Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно условиям кредитного соглашения АФК "Система" имеет право без согласования с кредитором вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с банком — за счет средств из других источников. Кредитное соглашение должно быть одобрено в соответствии с корпоративными процедурами АФК "Система".

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первый этап уже позади — 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей. В рамках второго этапа АФК "Система" не позднее 28 февраля должна перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Согласно мировому соглашению, источник финансирования этой выплаты — денежные средства, предоставление которых "Системе" организуется РФПИ под залог освобожденных от ареста акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

Вывеска компании АФК Система
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сбербанк выделит АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей
Как указано в документе, для этого сначала РФПИ, АФК "Система" и/или иные лица подписывают обязывающую документацию, предусматривающую предоставление этих средств. Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 90,47% акций БЭСК и 52,09% акций "Детского мира", а в течение двух рабочих дней — подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.

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