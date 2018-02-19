"Ригла" может закрыть почти половину своих аптек, пишет Ъ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российская аптечная сеть "Ригла" (входит в ГК "Протек") может закрыть почти половину своих аптек в случае принятия закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств, пишет газета "Коммерсант".

Об этом заявил гендиректор сети Александр Филиппов на недавнем заседании "Деловой России", на котором обсуждался законопроект Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в магазинах. Топ-менеджер сообщил, что при принятии закона, скорее всего, 743 аптеки в непосредственной близости от продуктового ритейла закроются. Он пояснил изданию, что судьба этих точек будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют при принятии закона. В первую очередь, по его словам, пострадают 250 объектов в малых городах. Сейчас у "Риглы", по собственным данным, почти 1,86 тысячи точек в 47 регионах России под брендами "Ригла", "Будь здоров!" и "Живика".

Более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") тоже располагаются в непосредственной близости от продуктовых магазинов и, соответственно, могут оказаться под угрозой закрытия, сообщил изданию гендиректор сети Евгений Нифантьев. По его словам, в небольших городах у компании 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов, пишет газета. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в "Деловой России".

Сообщается, что Минздрав выступает против принятия законопроекта. Там поясняют, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение. В Минпромторге придерживается противоположного мнения. В Федеральной антимонопольной службе также убеждены, что продажа лекарств в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты.

Участники совещания в "Деловой России" с этим не согласны, пишет газета. По их данным, сейчас соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов в аптеках составляет 51% к 49%. Если же безрецептурные лекарства станут доступны в продуктовых магазинах, то аптекам, чтобы компенсировать снижение продаж, придется поднять цены на рецептурные. По оценке участников рынка, рост их стоимости может составить 11–16%. В этом случае покупатели будут вынуждены переплатить в год от 51,5 миллиарда до 74,9 миллиарда рублей.