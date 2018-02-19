Дерипаска хочет покинуть пост президента En+ Group и "Русала", пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Олег Дерипаска планирует уйти с должности президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Дерипаска решил оставить президентские посты по ряду причин, отмечают источники газеты. Что касается En+, задача по выведению ее на LSE реализована, для группы "прописана стратегия развития, созданы качественное корпоративное управление и сильная команда топ-менеджмента", которую дополнит Соловьев (с декабря 2017 года входит в совет директоров группы), пишет издание.
Необходимости самому возглавлять "Русал" у бизнесмена тоже нет, считают собеседники издания: хотя отход бизнесмена от операционного управления происходит на фоне трансформаций в структуре совладельцев компании, акционерное соглашение в силе. Третий источник газеты считает, что кадровые перестановки "скорее подчеркивают роль En+ как головной структуры бизнесмена в индустриальном сегменте".
Как сообщили газете источники, Дерипаска хочет заняться развитием "Группы ГАЗ", в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании.