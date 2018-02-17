СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Санкции Запада серьезно бьют по российским компаниям-экспортерам, между тем, в настоящее время именно несырьевой экспорт может стать драйвером для структурных изменений в экономике РФ, считает замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
Между тем, перед властями РФ стоит задача выйти на 7-8% ежегодного стабильного роста несырьевого экспорта. "При этом наращивать объемы производства на внутреннем рынке уже достаточно сложно. Да, остается потенциал для импортозамещения, но многое из того, что можно было заместить за счет программ господдержки и курсовых разниц, уже сделано. А проекты, связанные с разного рода разработками, локализацией производств, освоением новых компетенций – это более сложный процесс, ощутимые результаты от которых мы увидим уже в перспективе", — рассуждает Осьмаков.
По его мнению, в такой ситуации только экспорт, причем именно несырьевой неэнергетический, может стать драйвером для структурных изменений в российской экономике.
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"И, конечно, влияют санкции, которые носят не столько политический, сколько экономический характер и серьезно бьют по нашим компаниям-экспортерам. Снизить их влияние способна только дипломатия, активная работа по открытию новых экспортных рынков", — полагает Осьмаков.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>