В МИД пообещали немецкому бизнесу комфортные условия для работы в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Москва будет делать все, чтобы немецкий бизнес чувствовал себя комфортно в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на завтраке с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Завтрак был организован немецким бизнесом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы будем делать и далее все, чтобы бизнес, включая немецкий бизнес, чувствовал себя комфортно в РФ", — сказал Лавров.

Он добавил, что "мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой… являются США".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.