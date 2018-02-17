В МИД пообещали немецкому бизнесу комфортные условия для работы в России

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Москва будет делать все, чтобы немецкий бизнес чувствовал себя комфортно в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на завтраке с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.
"Мы будем делать и далее все, чтобы бизнес, включая немецкий бизнес, чувствовал себя комфортно в РФ", — сказал Лавров.
Он добавил, что "мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой… являются США".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.