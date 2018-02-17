Павел Дуров отчитался в США о привлечении инвестиций на $850 миллионов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров предоставил комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора, эти данные содержатся в опубликованном на сайте комиссии документе.

В заявлении фигурируют компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах. В сделке от имени компаний участвуют Павел и Николай Дуровы.

"Податели заявления намерены использовать собранные средства на развитие блокчейн-платформы TON Blockchain (Telegram Open Network), развитие и эксплуатацию Telegram Messenger", — отмечается в заявлении. В графе документа "типы размещенных ценных бумаг" указаны "соглашения о покупке криптовалюты".

Газета "Ведомости" пишет со ссылкой на свои источники, что одним из российских инвесторов стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram газете рассказали два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Последний слышал, что предприниматель мог вложить в мессенджер 300 миллионов долларов. Однако источник издания, близкий к Telegram, в этом сомневается: по его данным, совокупная доля инвесторов с российскими корнями не превышает 7%, а максимальный чек одного инвестора – 20 миллионов долларов. Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев газете.

Кроме того, 16 февраля сооснователь Qiwi Сергей Солонин рассказал изданию, что вложил в Telegram 17 миллионов долларов, а сооснователь "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили сообщил об инвестиции в 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что по сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, отмечается в документе. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.

В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. Позднее, 17 января, агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов — за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.