Павел Дуров отчитался в США о привлечении инвестиций на $850 миллионов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров предоставил комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора, эти данные содержатся в опубликованном на сайте комиссии документе.
"Податели заявления намерены использовать собранные средства на развитие блокчейн-платформы TON Blockchain (Telegram Open Network), развитие и эксплуатацию Telegram Messenger", — отмечается в заявлении. В графе документа "типы размещенных ценных бумаг" указаны "соглашения о покупке криптовалюты"."Ведомости" пишет со ссылкой на свои источники, что одним из российских инвесторов стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram газете рассказали два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Последний слышал, что предприниматель мог вложить в мессенджер 300 миллионов долларов. Однако источник издания, близкий к Telegram, в этом сомневается: по его данным, совокупная доля инвесторов с российскими корнями не превышает 7%, а максимальный чек одного инвестора – 20 миллионов долларов. Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев газете.
Кроме того, 16 февраля сооснователь Qiwi Сергей Солонин рассказал изданию, что вложил в Telegram 17 миллионов долларов, а сооснователь "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили сообщил об инвестиции в 10 миллионов долларов.