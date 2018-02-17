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Экономика

Бизнес, и ничего личного: как Россия помогла гигантам Запада выйти в лидеры

08:0017.02.2018
(обновлено: 08:10 17.02.2018)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители фотографируют автомобиль Ford F-150 Raptor. Пекинский автосалон, апрель 2016Посетители фотографируют автомобиль Ford F-150 Raptor. Пекинский автосалон, апрель 2016
© AP Photo / Mark Schiefelbein

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Сочи завершился Российский инвестиционный форум, на который съехались представители нескольких десятков крупных иностранных компаний. Интерес к России огромен не только как к рынку сбыта, но и с точки зрения инвестиционных перспектив. Несмотря на санкции, общая сумма контрактов, заключенных на форуме, достигла почти 500 миллиардов рублей. Некоторым из сегодняшних лидеров мирового рынка сотрудничество с Москвой и Петербургом в свое время серьезно помогло. РИА Новости рассказывает о знаменитых брендах, многим обязанных России.

Siemens и Российская империя

В начале года глава Siemens Дитрих Меллер рассказал, что немецкий концерн ждет крупного заказа от РЖД. На форуме это подтвердили: в 2018 году РЖД заключит c Siemens контракт на поставку до 11 высокоскоростных поездов "Сапсан" и 27 дополнительных вагонов.

В России Siemens работает уже более 160 лет. Компанию основал Вернер фон Сименс, придумавший в 1847 году стрелочный телеграфный аппарат. Первое крупное достижение Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske — прокладка телеграфной линии между Берлином и Франкфуртом в 1849 году. Однако уже в 1850-м, когда телеграфная сеть в стране была практически готова, у Siemens возникли проблемы.

© Фото : Public domainПервый в мире троллейбус фирмы Siemens в Берлине. Германия, 1882 год
© Фото : Public domain
Первый в мире троллейбус фирмы Siemens в Берлине. Германия, 1882 год

Поскольку линии были проложены неглубоко под землей и недостаточно изолированы, они оказались не слишком надежными. Cименс взялся было решать проблемы и честно указал чиновникам на их причины — в частности, на экономию. Но в результате Siemens & Halske лишилась господряда. Спасаясь от банкротства, компания быстро диверсифицировала портфель заказов и вышла на внешние рынки. Выжить ей помогли именно российские контракты. 

В 1851 году Российская империя купила у Siemens несколько десятков телеграфных аппаратов, а в 1853-м доверила строительство огромной телеграфной сети длиной в 10 тысяч километров. Масштабный проект, выполненный на высоком уровне, позволил компании преодолеть финансовый кризис.

После того как российскую телеграфную сеть признали лучшей в Европе, на Siemens посыпались заказы и из других стран.

Бизнес Siemens в России с тех пор развивался семимильными шагами.

Компания построила в России первую трамвайную линию, а в 1888 году — полноценную электростанцию в Москве.

Siemens была и важнейшим поставщиком СССР. Именно ее технологии позволили запустить крупнейшую по тем временам электростанцию Днепрогэс. Для других энергетических объектов Союза фирма поставляла паровые турбины.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗапуск линии по производству первых поездов "Ласточка" на заводе компании "Сименс"
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Запуск линии по производству первых поездов "Ласточка" на заводе компании "Сименс"

На сотрудничество с российскими энергокомпаниями Siemens рассчитывает и сейчас — в рамках будущей программы модернизации, оцениваемой в полтора триллиона рублей.

General Electric и электрификация всей страны

В годы индустриализации, когда создавалась советская промышленность, GE была одним из крупнейших иностранных партнеров СССР. Siemens возводила промышленные объекты, GE их электрифицировала.

Американская компания активно участвовала в реализации советского плана ГОЭЛРО — государственной программы электрификации всей страны. Речь шла о строительстве электростанций и предприятий, обеспечении строек всем необходимым и в итоге — опережающей развитие энергетике.

Многие советские заводы и фабрики работали на электрооборудовании GE. Кроме того, в начале 1930-х годов General Electric поставляла в СССР локомотивы.

© РИА Новости / Юрий КаплунПерейти в фотобанкКарта электрификации СССР
© РИА Новости / Юрий Каплун
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Карта электрификации СССР

Антироссийские санкции, похоже, ничуть не смущают корпорацию. Еще летом прошлого года американцы подписали соглашение с петербургским заводом высоковольтного оборудования "Электроаппарат". Предстоит оценить возможности совместного производства элегазовых выключателей, разъединителей, инструментных трансформаторов, а также оборудования релейной защиты и автоматизации.

"Продукция совместного предприятия будет включать более 50% комплектующих, произведенных в России, что позволит гибко подходить к ценообразованию и решать поставленные задачи в текущих экономических условиях", — отметил тогда Алексей Грицаев, гендиректор "Электроаппарата".

Ford и советский автопром

В первые годы советской власти американский автогигант поставил в страну сотни автомобилей и тысячи тракторов.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости
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В 1924-м руководство СССР приобрело у Ford лицензию на Fordson F — так появился советский серийный трактор "Фордзон-Путиловец". А к 1926 году 90% всех тракторов в стране были "Фордзонами".

Американская компания не только поставляла оборудование и машины, но и помогала наладить производство: участвовала в строительстве Горьковского автозавода, выпустившего более 140 тысяч автомобилей. Знаменитая 21-я "Волга" напрямую происходит от Ford Mainline.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили ГАЗ-21 "Волга" во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона. 15 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобили ГАЗ-21 "Волга" во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона. 15 октября 2017

В 1929 году с американцами был подписан договор о техническом сотрудничестве и, в частности, поставке более 70 тысяч машинокомплектов легковых и грузовых автомобилей Ford. Сумма контракта — 30 миллионов долларов. Крупный заказ Советского Союза позволил компании максимально загрузить свои заводы. Так, например, в марте 1929 года ежедневный выпуск на Ford Motor Company вырос до 8750 автомобилей, что дало США 30 тысяч новых рабочих мест.

СССР же получил помощь в проектировании и строительстве огромного автомобильного завода и лицензию на производство нужных типов автотехники.

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