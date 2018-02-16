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Экономика

Потанин против Дерипаски: конфликт по "Норникелю" вспыхнул вновь

21:4816.02.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГодовое собрание акционеров Норникель. Архивное фотоГодовое собрание акционеров Норникель. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Крупнейшие совладельцы "Норникеля" — "Интеррос" Владимира Потанина и "Русал" Олега Дерипаски — спустя пять лет после заключения соглашения о прекращении акционерного конфликта вновь встретились в суде из-за акций ГМК "Норникель".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Норникеля"

В пятницу стало известно о том, что холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель", однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку.

"Интеррос" является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments — 4,95% акций.

История конфликта

Акционерный конфликт в "Норникеле" начался практически сразу после того, как "Русал" в конце апреля 2008 года стал акционером ГМК и длился на протяжении нескольких лет. Одной из первых претензий алюминиевого гиганта стал неподходящий состав совета директоров "Норникеля", который был избран на годовом собрании акционеров. Со временем к этому добавились недовольства по поводу работы менеджмента, стратегии развития компании, снижения ее капитализации, ущемления интересов миноритарных акционеров.

Офис компании Алроса. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Алроса" и "Норникель" попросили доступа к ресурсам без лицензий, пишут СМИ

Особенно "Русал" не устраивал размер ежегодных дивидендов ГМК. Помимо прочего алюминиевый гигант оспаривал обратные выкупы акций "Норникеля" и вел другие судебные разбирательства по ряду вопросов, касающихся деятельности компании.

Разрешить спор между Потаниным и Дерипаской пять лет назад удалось при посредничестве Романа Абрамовича. В декабре 2012 года "Русал" и "Интеррос", а также компания Millhouse Capital Абрамовича подписали соглашение о прекращении акционерного конфликта, а также об объединении усилий для совершенствования системы корпоративного управления и роста капитализации ГМК.

"Русал" и "Интеррос" продали Millhouse часть своих акций "Норильского никеля" и погасили все квазиказначейские акции ГМК. После этого доля "Интерроса" в ГМК составила 30,3%, "Русала" — 27,8%, Millhouse (а позднее другой структуры Абрамовича — Crispian) — 5,87%. В январе прошлого года структура Абрамовича сократила свою долю в ГМК с 5,4% до 4,95% акций.

Жить в мире

Соглашение при этом предусматривало ряд контролирующих параметров, в том числе введение периода lock-up по акциям ГМК. "Русал" и "Интеррос" не могли в течение 5 лет с момента подписания соглашения продать или иным образом провести отчуждение акций ГМК, а Millhouse не должна была продавать долю в ГМК в течение трех лет.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тогда, в декабре 2012 года, Потанин говорил, что по истечении периода lock-up акционеры просто должны "жить в мире". "Всё соглашение можно разделить на два периода — первые пять лет, в течение которых более-менее понятно, как будет происходить и управление компанией, и что компания должна сделать, и последующие пять лет, где есть общее соглашение акционеров: жить в мире, но нет обязательств по lock-up и другим параметрам", — говорил Потанин.

По информации СМИ, по истечении lock-up периода действует право "первого отказа": в том случае, если один из акционеров решит продать свой пакет частично или полностью, он обязан сначала предложить бумаги двум остальным сторонам и только после получения отказа — третьим лицам.

Встреча в суде

В "Интерросе" РИА Новости заявили, что предложение структуре Абрамовича о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" сделано в соответствии с соглашением акционеров компании, а иск "Русала" с требованием заблокировать сделку назвали необоснованным. Также в "Интерросе" сообщили, что получили от Crispian встречное предложение в соответствии с соглашением акционеров "Норникеля". При этом "Русал" не сообщал, получил ли он соответствующее предложение от структуры Абрамовича.

Стороны уже приступили к слушаниям по этому спору в Высоком суде Лондона. В пятницу прошло первое техническое судебное заседание, в ходе которого стороны предложили рассмотреть спор в ускоренном порядке, а также завершить дело до июня.

Как сообщил РИА Новости представитель одной из юридических компаний, представлявших интересы компаний в суде, Высокий суд Лондона в начале следующей недели утвердит расписание слушаний. Следующие заседания предварительно намечены на конец февраля и начало марта.

Акции "Норникеля" обновили минимумы года

Рынок на новый поворот в отношения Потанина и Дерипаски отреагировал резко отрицательно. Акции "Норникеля" в течение дня демонстрировали нисходящую динамику, которая усилилась после 13.30 мск, и дно на уровне 10,422 тысячи рублей (минимум с 22 декабря 2017 года) было достигнуто около 17.50 мск. К этому времени дневное падение составляло 11,6%. К закрытию снижение бумаг ГМК составило 8,27% (10,81 тысячи рублей).

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прокомментировали ситуацию вокруг акций "Норникеля" и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не может вмешиваться в отношения между акционерами "Норильского никеля", но выразил надежду, что дискуссии, которые ведутся, не помешают компании.

Песков также сообщил, что Потанин на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным не ставил его в известность о планах увеличить пакет в компании.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Муля не нервируй
Из- за конкуренции на российском рынке никеля и падения цены на никель закрыли в Свердловской обл. Режевской и Уфалейский никелевые заводы. В Реже почти 1000 человек остались без работы, до этого закрылся химзавод. Социальная обстановка очень напряженная.
23:01
16.02.2018
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