Ростовская область снизила объем коммерческих кредитов на 9 млрд рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Ростовская область снизила объем коммерческих кредитов в два раза — на 9 миллиардов рублей — за счет получения поддержки из федерального бюджета, сообщил губернатор области Василий Голубев в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил регионам быстрее разрешить ситуацию с перекредитованием, когда кредиты берутся в коммерческих банках под большие проценты. Также глава государства потребовал от губернаторов не набирать новые долги, "разбрасывая" получаемые из федерального бюджета средства, а тратить деньги на оздоровление финансовой системы.

"Мы снизили объем коммерческих кредитов за счет получения поддержки из федерального бюджета последнего года. Это кредиты под 0,1%. Это позволило нам на 9 миллиардов рублей — почти в два раза — сократить объем коммерческих кредитов. Это не значит, что мы не будем ничего занимать. Понятно, если есть дефицит, надо искать решение. Но именно реализация соглашения между Минфином и правительством Ростовской области позволило нам на этом этапе выйти на заметное снижение коммерческих кредитов", — пояснил в интервью Голубев.

Он добавил, что при получении коммерческих кредитов перед регионом стоит задача направлять деньги на развитие и создание привлекательного инвестиционного климата. По словам Голубева, Ростовская область не будет вступать в программу реструктуризации бюджетных кредитов, которая стартовала в РФ с 1 января и позволит регионам сэкономить около 430 миллиардов рублей в ближайшие два года.

"Мы внимательно посмотрели и увидели, что мы в состоянии заработать и погасить долги. Если же мы берем и идем в эту программу, появляются условия, которые мы должны выполнять. Таким образом, мы посмотрели, что, выполняя долговые обязательства перед теми, у кого мы заняли деньги, повышая уровень собственных доходов, у нас получается, что примерно до 2020 года включительно мы можем выйти на погашение долгов", — подчеркнул губернатор.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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