В химическую промышленность Псковской области инвестируют 14 млрд рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Крупный инвестиционный проект в химической промышленности, в частности, по производству полиэтилена, стоимость которого составит половину от всего регионального бюджета — более 14 миллиардов рублей, появится в Псковской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"Рассчитываем на то, что две российские компании откроют у нас свои производства. По одному — объем инвестиций порядка 500 миллионов рублей. К нам также приезжала группа компаний из Омска, у них есть интерес к нашему региону. Там объем инвестиций в производство будет 14 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, это половина нашего областного бюджета", — сказал Ведерников, принявший участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он уточнил, что инвестпроект будет касаться химической промышленности, в частности, производства полиэтилена. "Я не буду конкретизировать названия… Скажу только, что мы достаточно активно работаем, и я думаю, что в течении двух или трех месяцев мы уже подпишем соглашение", — заверил врио губернатора.

Он добавил, что первое из нескольких предприятий, сооружение которых предусмотрено этим долгосрочным проектом, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

"Это очень интересно, потому что получается кумулятивный эффект — сразу же будут заказы для нашего малого и среднего бизнеса, чтобы работать в кооперации с этой большой компанией. И они как раз идут в нашу экономическую зону, где будут серьезные налоговые льготы", — сказал Ведерников.

Губернатор отметил, что презентация промышленного, инвестиционного и экспортного потенциала Псковской области была главной задачей участия региона в инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы постарались область показать во всем ее многообразии. Два якорных проекта — это особая экономическая зона "Моглино", где находятся порядка 50 резидентов. В прошлом году уже открыли первое предприятие — это финское лакокрасочное предприятие. В этом году рассчитываем, что еще две российские компании откроют свое производство", — пояснил Ведерников.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.