Вологодская область намерена к 2020 году удвоить производство льноволокна

ВОЛОГДА, 16 фев — РИА Новости. Вологодская область разрабатывает программу развития льняной отрасли, предусматривающую увеличение до 2020 года площади посевов под лен до 10 тысяч гектаров и рост производства льноволокна с 2-3 тысяч до 5,3 тысячи тонн в год, сообщил первый заместитель губернатора области, председатель регионального правительства Антон Кольцов в ходе панельной сессии "Реновация льняного комплекса России" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"На уровне правительства Вологодской области разрабатывается программа по развитию и поддержке льняной отрасли, которая соотносится с мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне. В рамках программы регион планирует увеличить посевы под лен вдвое — с сегодняшних 5,3 тысячи до 10 тысяч гектаров, а объемы производства льноволокна — с 2-3 тысяч до 5,3 тысячи тонн до 2020 года", — приводит слова Кольцова пресс-служба губернатора области.

По словам Кольцова, одно из главных направлений развития льноводства в области — создание замкнутого цикла производства: от выращивания льна до его глубокой переработки. С этой целью с 2013 года в рамках госпрограммы оказывается поддержка льносеющим и льноперерабатывающим хозяйствам с целью роста производства и модернизации отрасли. С 2018 года господдержка выращивания льна также включена в несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства.

Заместитель губернатора Вологодчины также обратил внимание участников дискуссии на необходимость решения проблемы реализации льнопродукции.

"Наряду с традиционными отраслями — строительной, текстильной, необходимо проработать варианты сбыта для здравоохранения, ОПК страны. Это требуется делать на уровне межведомственной рабочей группы, в деятельность которой мы намерены активно включиться", — сказал он.

Как отметили в пресс-службе, льноводство является традиционной отраслью для Вологодчины. В настоящее время область занимает третье место в России по посевам льна-долгунца — 5,3 тысячи гектаров, что составляет около 12% от общей посевной площади по стране. В 2017 году выращиванием льна в области занимались 14 хозяйств, которые также производят его первичную переработку. В 2018 году запланировано посеять 5,4 тысячи гектаров льна. В области работают 10 льнозаводов (в Бабаевском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Череповецком, Устюженском и Шекснинском районах), которыми в минувшем году переработано около 6 тысяч тонн льнотресты.