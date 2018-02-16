Галицкий не имеет долгов перед ВТБ, заявили в "Магните"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основатель "Магнита" Сергей Галицкий не имеет задолженности перед группой ВТБ, сделка по продаже предпринимателем 29,1% акций ритейлера банку ВТБ предполагает оплату денежными средствами, налоги от продажи акций будут уплачены в бюджет РФ, говорится в пресс-релизе "Магнита".

"Структура сделки подразумевает оплату покупной цены денежными средствами в дату закрытия сделки после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы РФ. Сделка осуществляется с физическим лицом, являющимся российским резидентом, поэтому налоги от продажи акций будут уплачены в бюджет Российской Федерации (в бюджет Краснодарского края и города Краснодара)", — говорится в релизе.

"Перед группой ВТБ и аффилированными с ней лицами у Галицкого С.Н. задолженность отсутствует", — добавляется в сообщении.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей.