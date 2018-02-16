Лукашенко объяснили, почему российский сахар дешевле белорусского

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белорусские производители сахара находятся в менее выгодных условиях, чем российские конкуренты, заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло. Вопрос о разнице в цене белорусского и российского сахара поднял президент страны Александр Лукашенко во время поездки на Слуцкий сахарорафинадный комбинат, сообщает Sputnik Беларусь.
"В себестоимости продукции 65,9% занимает сырье — свекла. По результатам прошлого года цена свеклы в России составила от $27 до $37 за тонну — в зависимости от региона. У нас с учетом доставки — $43. В России сами хозяйства доставляют свеклу на заводы", — рассказал председатель пищевого концерна.
Кроме того, напомнил глава "Белгоспищепрома", российские предприятия меньше платят за газ: $80 за тысячу кубометров против $275, которые вынуждены отдавать белорусские производители.
Наконец, одно из крупнейших российских производств не платит НДС, что позволяет ему еще удешевить товар. В итоге российский сахар продается в Белоруссии "по символическим ценам".
"В связи с перепроизводством они не знают, куда его девать, и отдают тонну за рубль. В противном случае, им надо будет платить за утилизацию", — заметил Забелло.
В этих условиях, чтобы сохранить и нарастить продажи, белорусским сахаропроизводителям пришлось искать новые рынки сбыта. В 2017 году белорусский сахар продавался в 16 странах. При этом доля российского рынка снизилась на 23% и составляет сейчас около 54%.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>