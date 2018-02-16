Лукашенко объяснили, почему российский сахар дешевле белорусского

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белорусские производители сахара находятся в менее выгодных условиях, чем российские конкуренты, заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло. Вопрос о разнице в цене белорусского и российского сахара поднял президент страны Александр Лукашенко во время поездки на Слуцкий сахарорафинадный комбинат, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам Забелло, есть как минимум три причины, которые позволяют российским производителям снизить цену на конечную продукцию.

"В себестоимости продукции 65,9% занимает сырье — свекла. По результатам прошлого года цена свеклы в России составила от $27 до $37 за тонну — в зависимости от региона. У нас с учетом доставки — $43. В России сами хозяйства доставляют свеклу на заводы", — рассказал председатель пищевого концерна.

Кроме того, напомнил глава "Белгоспищепрома", российские предприятия меньше платят за газ: $80 за тысячу кубометров против $275, которые вынуждены отдавать белорусские производители.

Наконец, одно из крупнейших российских производств не платит НДС, что позволяет ему еще удешевить товар. В итоге российский сахар продается в Белоруссии "по символическим ценам".

"В связи с перепроизводством они не знают, куда его девать, и отдают тонну за рубль. В противном случае, им надо будет платить за утилизацию", — заметил Забелло.

В этих условиях, чтобы сохранить и нарастить продажи, белорусским сахаропроизводителям пришлось искать новые рынки сбыта. В 2017 году белорусский сахар продавался в 16 странах. При этом доля российского рынка снизилась на 23% и составляет сейчас около 54%.