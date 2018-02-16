Евкуров: Северный Кавказ способен обеспечить Катар необходимой продукцией

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Регионы Северного Кавказа способны полностью обеспечить Катар необходимой продукцией, этот вопрос будет прорабатываться, сообщил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по итогам своего визита в Катар.

Делегация Ингушетии во главе с руководителем региона Юнус-Беком Евкуровым на прошлой неделе посетила Доху для участия в Днях республики в Катаре. В рамках поездки члены делегации Ингушетии представили инвестиционный потенциал республики. 7 февраля Евкуров встретился с эмиром королевства Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Его высочество поставил задачу своим подчиненным в течение месяца сформировать совместную рабочую группу, которая займется проработкой проектов по всем направлениям", — сказал Евкуров.

Глава Ингушетии отметил, что уже встречался по этому вопросу с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым.

"Мы будем встречаться отдельно по визиту в Катар и на выходе совместно проработаем вопрос так, чтобы Минкавказа плотно участвовало в реализации проектов не только в Ингушетии. Я сказал его высочеству (эмиру Катара – ред.), что ряд регионов СКФО в состоянии обеспечить различной продукцией государство Катар на сто процентов. Полномочный представитель президента в СКФО также будет в этом участвовать. Это будет такой проект не Ингушетия – Катар, а СКФО – Катар", — сказал Евкуров.

Он пояснил, что Катар применяет современную технологию опреснения воды, однако выращивание своей сельхозпродукции требует затрат, поэтому государство нуждается в ее поставках.

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