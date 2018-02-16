Премьер Польши поспорил с Меркель по "Северному потоку—2"

ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Польша не согласна с позицией Германии по "Северному потоку-2" и считает этот проект противоречащим принципу диверсификации поставок газа в РФ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.
Меркель на пресс-конференции сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу.
Премьер Польши ей возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". По словам Моравецкого, на встрече с Польшей он высказался за распространение на "Северный поток-2" норм третьего энергетического пакета ЕС.
Меркель в свою очередь отметила, что по этому поводу Польша и Германия продолжают переговоры.
Однако ЕК при поддержке ряда стран, в том числе Польши, пытается внести поправки в газовую директиву ЕС, распространив действие так называемого третьего энергопакета на все газопроводы на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, доступ третьих сторон к прокачке газа, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. В РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг проекта "Северный поток-2" нелепо — Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.