ЧМ по футболу изменил инвестклимат Свердловской области, заявил губернатор

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Новые инвестиции приходят в Свердловскую область благодаря чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Он (чемпионат — ред.) уже поменял (инвестиционный климат — ред.). Помимо спортивной составляющей, была улучшена и расширена зона гостеприимства, было построено в общей сложности более 50 гостиниц, повышена пропускная способность аэропорта, серьезно улучшена транспортная инфраструктура как внутри города, так и внешняя: железная дорога, автомобильная", — сказал Куйвашев на полях Российского инвестиционного форума.

"В любом случае это привлечение инвестиций, которые только в инфраструктуру Екатеринбурга — за время подготовки к мундиалю — сопоставимы с годовым бюджетом города. Столица Урала получила мощный импульс, проведены большие преобразования. А ведь качество городской среды – это тоже очень важный фактор инвестиционной привлекательности", — отметил губернатор.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.