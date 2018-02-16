Путин поздравил Газпром с 25-летием

Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февраля 2018

Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февраля 2018

НОВО-ОГАРЕВО, 16 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром" с 25-летием, а также в режиме видеоконференции принял участие в открытии спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы "Газпром — детям".

"Хочу отметить, что за эти 25 лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли, по ее сохранению и по развитию. Мы с вами хорошо помним: был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией, а она без преувеличения является системообразующей для экономики", — сказал Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Он подчеркнул, что в сложные времена страна в значительной степени держалась именно за счет "Газпрома", поскольку компания способствовала поддержанию нужных режимов в электроэнергетике и тепловой энергетике по ценам и тарифам ниже рыночных.

Глава государства из своей подмосковной резиденции также вышел на связь с Комсомольском-на-Амуре, Курском, поселком Кантемировка Воронежской области и поселком Суземка Брянской области, где в рамках реализации программы "Газпром-детям" были открыты физкультурно-оздоровительный комплекс, конно-спортивная школа, бассейн и ледовый дворец.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы "Газпром - детям". 16 февраля 2018 © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы "Газпром - детям". 16 февраля 2018

Путин выразил надежду, что "Газпром" продолжит реализацию своих социальных объектов и будет так же эффективно работать.

"Газпром" осваивает газовые месторождения от Баренцева моря на западе до Охотского моря на востоке. Компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния российским и иностранным потребителям.

Более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья являются потребителями российского газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Как говорится в сообщении на сайте компании, программа "Газпром" — детям" с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. За период до 2015 года включительно в рамках программы были построены и реконструированы 1302 спортивных и культурных объекта. Общая сумма финансирования объектов, включая строящиеся в настоящее время, составила 48,8 миллиарда рублей. Объем благотворительной помощи, направленной на развитие детского спорта и творчества, закупку спортивного инвентаря и организацию спортивных секций и кружков, за эти годы составил свыше 1,1 миллиарда рублей.

Последнее сообщение о введении нового объекта в рамках программы датировано серединой декабря прошлого года, тогда был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Новочеркасске Ростовской области.