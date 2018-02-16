РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Путин поздравил Газпром с 25-летием

15:2516.02.2018
(обновлено: 16:25 16.02.2018)
12796
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПредседатель правления компании Газпром Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февраля 2018Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

НОВО-ОГАРЕВО, 16 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром" с 25-летием, а также в режиме видеоконференции принял участие в открытии спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы "Газпром — детям".

Председатель правления, генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Александр Дюков: стратегическая цель "Газпром нефти" по добыче не меняется

"Хочу отметить, что за эти 25 лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли, по ее сохранению и по развитию. Мы с вами хорошо помним: был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией, а она без преувеличения является системообразующей для экономики", — сказал Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Он подчеркнул, что в сложные времена страна в значительной степени держалась именно за счет "Газпрома", поскольку компания способствовала поддержанию нужных режимов в электроэнергетике и тепловой энергетике по ценам и тарифам ниже рыночных.

Глава государства из своей подмосковной резиденции также вышел на связь с Комсомольском-на-Амуре, Курском, поселком Кантемировка Воронежской области и поселком Суземка Брянской области, где в рамках реализации программы "Газпром-детям" были открыты физкультурно-оздоровительный комплекс, конно-спортивная школа, бассейн и ледовый дворец.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы "Газпром - детям". 16 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и Президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы "Газпром - детям". 16 февраля 2018

Путин выразил надежду, что "Газпром" продолжит реализацию своих социальных объектов и будет так же эффективно работать.

"Газпром" осваивает газовые месторождения от Баренцева моря на западе до Охотского моря на востоке. Компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния российским и иностранным потребителям.

Более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья являются потребителями российского газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Коммуникации нефтедобывающего предприятия. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Гранин
Перейти в фотобанк
"Газпром нефть" снизила планируемый объем инвестпрограммы-2018

Как говорится в сообщении на сайте компании, программа "Газпром" — детям" с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. За период до 2015 года включительно в рамках программы были построены и реконструированы 1302 спортивных и культурных объекта. Общая сумма финансирования объектов, включая строящиеся в настоящее время, составила 48,8 миллиарда рублей. Объем благотворительной помощи, направленной на развитие детского спорта и творчества, закупку спортивного инвентаря и организацию спортивных секций и кружков, за эти годы составил свыше 1,1 миллиарда рублей.

Последнее сообщение о введении нового объекта в рамках программы датировано серединой декабря прошлого года, тогда был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Новочеркасске Ростовской области.

ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
© Инфографика
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Jager
25 лет назад народное достояние стало достоянием газпрома
15:27
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена