Власти помогут мурманским муниципалитетам определить их инвестпрофиль

МУРМАНСК, 16 фев — РИА Новости. Власти Мурманской области намерены оказать помощь муниципалитетам в эффективном определении их инвестиционного профиля, заявила глава региона Марина Ковтун.

"Преференции и налоговые послабления разрабатываются на уровне субъекта, но инвестиционный климат создается именно в муниципалитете. Без партнерства властей субъекта с властями муниципалитета, без четкого определения своего места и роли в развитии региона дальше развиваться невозможно. Мы построим свою работу таким образом, чтобы помочь муниципалитетам поскорее определить свой инвестиционный профиль, обучим муниципальные команды новым методам управления, в том числе проектного. Сегодня это требование времени", — сказала Ковтун, участвующая в работе проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума. Ее слова цитирует пресс-служба правительства Мурманской области.

По словам губернатора Мурманской области, регион определил и планомерно развивает свои преимущества.

"Мы свои конкурентные преимущества увидели давно и сегодня смело идем к раскрытию нашего потенциала. Наши сильные стороны это: близость к Арктике, минерально-сырьевая база, все компетенции, которые связаны с работой в этих отраслях, а также уникальный человеческий капитал. Кроме того, мы обладаем сильной энергетикой, которая может обеспечить запрос бизнеса на перспективу. Это наши конкурентные преимущества, которые мы развиваем", — сказала Ковтун. При этом она отметила, что в интересах будущего в Мурманской области изменена система подготовки кадров — сегодня она ориентирована на запросы экономики, работа ведется по запросам промышленных предприятий.

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