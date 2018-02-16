Власти помогут мурманским муниципалитетам определить их инвестпрофиль

МУРМАНСК, 16 фев — РИА Новости. Власти Мурманской области намерены оказать помощь муниципалитетам в эффективном определении их инвестиционного профиля, заявила глава региона Марина Ковтун.
По словам губернатора Мурманской области, регион определил и планомерно развивает свои преимущества.
"Мы свои конкурентные преимущества увидели давно и сегодня смело идем к раскрытию нашего потенциала. Наши сильные стороны это: близость к Арктике, минерально-сырьевая база, все компетенции, которые связаны с работой в этих отраслях, а также уникальный человеческий капитал. Кроме того, мы обладаем сильной энергетикой, которая может обеспечить запрос бизнеса на перспективу. Это наши конкурентные преимущества, которые мы развиваем", — сказала Ковтун. При этом она отметила, что в интересах будущего в Мурманской области изменена система подготовки кадров — сегодня она ориентирована на запросы экономики, работа ведется по запросам промышленных предприятий.