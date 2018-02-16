Псковские власти намерены восстановить авиарейсы в Москву и Петербург

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Власти Псковской области проводят переговоры с инвесторами о восстановлении регулярных авиаперевозок по маршрутам Псков-Москва-Псков и Псков-Санкт-Петербург-Псков, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Как пояснил Ведерников, ситуация с аэропортом в регионе непростая, но власти предпринимают все необходимые шаги, чтобы ее разрешить.

"Сейчас ОАО "Псковавиа" практически не работает… Мы прорабатывали несколько вариантов и пришли к выводу, что необходимо сделать два предприятия. То есть будет авиакомпания, которая займется чисто перевозками и компания, которая будет работать на земле и обеспечивать работу аэропорта. Я свыше двух десятков переговоров провел с потенциальными инвесторами. У нас аэропорт двойного назначения с военными. Удлинили полосу до 2,5 тысяч метров, которая позволяет принимать все суда, как пассажирские, так и грузовые, круглосуточно и круглогодично. У аэропорта есть статус международного, что также является конкурентным преимуществом", — сказал Ведерников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он заверил, что у региона уже есть потенциальный инвестор, который заинтересован в проекте.

"В этой части наша принципиальная позиция — мы настаиваем на 25% плюс одна акция. Кроме того, перевозки должны быть регулярными. Я, со своей стороны, обещаю, что буду настойчиво просить правительство о том, чтобы для инвестора были созданы определенные преференции", — подчеркнул Ведерников.

Отвечая на вопрос РИА Новости о сроках реализации проекта, губернатор сообщил, что власти области ежедневно занимаются этой темой, но "пока сложно строить прогнозы".

"Я надеюсь, что в этом году мы найдем инвесторов. Наша стратегическая задача — сохранить аэропорт", — заключил Ведерников.