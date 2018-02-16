Псковские власти намерены восстановить авиарейсы в Москву и Петербург

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Власти Псковской области проводят переговоры с инвесторами о восстановлении регулярных авиаперевозок по маршрутам Псков-Москва-Псков и Псков-Санкт-Петербург-Псков, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Михаил Ведерников.
Как пояснил Ведерников, ситуация с аэропортом в регионе непростая, но власти предпринимают все необходимые шаги, чтобы ее разрешить.
Он заверил, что у региона уже есть потенциальный инвестор, который заинтересован в проекте.
"В этой части наша принципиальная позиция — мы настаиваем на 25% плюс одна акция. Кроме того, перевозки должны быть регулярными. Я, со своей стороны, обещаю, что буду настойчиво просить правительство о том, чтобы для инвестора были созданы определенные преференции", — подчеркнул Ведерников.
Отвечая на вопрос РИА Новости о сроках реализации проекта, губернатор сообщил, что власти области ежедневно занимаются этой темой, но "пока сложно строить прогнозы".
"Я надеюсь, что в этом году мы найдем инвесторов. Наша стратегическая задача — сохранить аэропорт", — заключил Ведерников.