Госдолг Ростовской области находится на безопасном уровне, заявил Голубев

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Государственный долг Ростовской области находится на безопасном уровне и на данный момент составляет около 39 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Василий Голубев в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Госдолг Ростовской области находится на абсолютно безопасном уровне – 32% с небольшим от нормативного уровня долга. Политика, которую мы проводим несколько лет подряд, позволила нам в прошлом году снизить его на 1,2 миллиарда, а уже в январе этого года еще на 3 миллиарда. Мы внимательно относимся к уровню дефицита региона, и сейчас принято последнее решение, которое вчера состоялось при корректировке бюджета – 7,8%. Поэтому те объемы, которые сегодня существуют, — примерно 39 миллиардов рублей", — сказал Голубев.

Он добавил, что власти Ростовской области работают над тем, чтобы регион был минимально дотационным. По словам Голубева, около семи лет назад дотационность региона доходила до 39%, на сегодняшний момент – 7,8%. Как заявил губернатор, перед регионом стоит задача еще снизить этот показатель к 2019 году – до 4%, прежде всего за счет повышения собственной доходной базы бюджета.

"Мы будем по-прежнему продолжать реализацию программы платежной и финансовой дисциплины. При этом мы не исключаем для себя две задачи: социальная направленность бюджета, сегодня там порядка 69-70%, и бюджет развития. Если мы уберем бюджет развития, то придет время, когда долг будет снова расти. Мы должны складывать инфраструктурные проекты, те проекты, которые позволяют создавать на тех или иных территориях новые проекты", — добавил губернатор.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации задолженности российских регионов. Минфин в рамках этой программы начал заключать соглашения с российскими регионами о рассрочке платежей по бюджетным кредитам до 2024 года.

По данным Счетной палаты РФ, из федерального бюджета регионам в 2017 году были перечислены кредиты на сумму 333,8 миллиарда рублей, что составляет 96,5% предусмотренных в законе о бюджете средств. При этом регионы погасили бюджетные кредиты на 313,5 миллиарда, в том числе 91,7 миллиарда рублей было возвращено досрочно из-за нарушения регионами условий соглашений.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

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