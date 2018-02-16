Госдолг Ростовской области находится на безопасном уровне, заявил Голубев

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Государственный долг Ростовской области находится на безопасном уровне и на данный момент составляет около 39 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Василий Голубев в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Госдолг Ростовской области находится на абсолютно безопасном уровне – 32% с небольшим от нормативного уровня долга. Политика, которую мы проводим несколько лет подряд, позволила нам в прошлом году снизить его на 1,2 миллиарда, а уже в январе этого года еще на 3 миллиарда. Мы внимательно относимся к уровню дефицита региона, и сейчас принято последнее решение, которое вчера состоялось при корректировке бюджета – 7,8%. Поэтому те объемы, которые сегодня существуют, — примерно 39 миллиардов рублей", — сказал Голубев.
Он добавил, что власти Ростовской области работают над тем, чтобы регион был минимально дотационным. По словам Голубева, около семи лет назад дотационность региона доходила до 39%, на сегодняшний момент – 7,8%. Как заявил губернатор, перед регионом стоит задача еще снизить этот показатель к 2019 году – до 4%, прежде всего за счет повышения собственной доходной базы бюджета.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации задолженности российских регионов. Минфин в рамках этой программы начал заключать соглашения с российскими регионами о рассрочке платежей по бюджетным кредитам до 2024 года.
По данным Счетной палаты РФ, из федерального бюджета регионам в 2017 году были перечислены кредиты на сумму 333,8 миллиарда рублей, что составляет 96,5% предусмотренных в законе о бюджете средств. При этом регионы погасили бюджетные кредиты на 313,5 миллиарда, в том числе 91,7 миллиарда рублей было возвращено досрочно из-за нарушения регионами условий соглашений.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.