Инвестиции в Тверскую область в 2018 году вырастут до 150 млрд рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Тверская область ожидает в этом году объем инвестиций в размере 150 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает показатели прошлого года, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства области Александр Меньщиков.

"За последний год у нас появилось около 15 инвестиционных крупных проектов с инвестициями порядка 100 миллиардов рублей. В этом году постараемся выйти на объем в 150 миллиардов рублей", — сказал он.

По его словам, за последние 12 месяцев произошла некоторая активизация инвестиционных процессов.

"Инвесторы, которые ранее рассматривали Россию и Тверскую область в том числе как потенциальное место для инвестиций, и до определенных моментов замораживали свои проекты, сейчас активизировались. Это видно не только в нашей области, но и в целом по России. Наконец-то пришло понимание, что лучше не откладывать планы, а непосредственно реализовывать свои намерения", — отметил Меньщиков.

Из крупных проектов, реализация которых стартует в 2018 году, Меньщиков выделил строительство заводов кондитерских изделий корейской компании Orion. Объем первой очереди — 4,6 миллиарда рублей, последующих двух — по 8 миллиардов рублей.

"Остальные проекты связаны как с развитием туризма,так и инфраструктуры. Провели переговоры по реализации проектов на монотерриториях. В частности, это инвестпроект российской компании объемом 3 миллиарда рублей по строительству тепличного комплекса в индустриальном парке. Реализация начнется уже в конце лета. Интресен также проект, связанный с импортозамещением. Это строительство завода по производству комплектующих для системы водоочистки. Компания сейчас работает в Санкт-Петербурге и закупает необходимые материалы за рубежом", — сказал он.

Также недавно состоялось подписание соглашений с тремя новыми резидентами ОЭЗ "Завидово" туристической направленности.

"В частности, это аэродром для малой авиации, рассчитанный на вертолеты и легкомоторные самолеты. Таким образом "Завидово" становится некими "воротами" в Тверскую область, учитывая туристические маршруты, наравленные на посещение основных точек. Предполагается, что будет небольшой собственный парк воздушных судов. Заработает проект уже в этом году", — сообщил Меньщиков.

В активной стадии находятся переговоры с компанией Евродон, производителем мяса утки и индейки. Компания уже преступила к выбору земельных участков. Объем инвестиций составит до 20 миллиардов рублей, добавил зампредправительства.

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