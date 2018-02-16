Кувшинников: Череповец готов покинуть список моногородов

ВОЛОГДА, 16 фев — РИА Новости. Город Череповец Вологодской области готов покинуть список моногородов, сообщил глава Вологодчины Олег Кувшинников на панельной сессии, которую на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи организовал федеральный Фонд развития моногородов.

"В период кризиса 2009 года проявились все самые острые проблемы экономики населенных пунктов, зависимых от работы одного предприятия. В нашем случае — компании "Северсталь". Снизился объем производства и поступления в бюджет, но самое главное — под угрозой увольнения оказались более 12 тысяч человек во всех секторах экономики города. Нашей задачей было не допустить социального взрыва", — привели слова Кувшинникова в пресс-службе губернатора.

Он отметил, что работа по избавлению от монозависимости велась на всех уровнях — от муниципального до федерального: одним из первых Череповец вошел в федеральный список моногородов, в 2010 году был утвержден комплексный инвестиционный план Череповца, включающий оптимизацию бюджетных расходов, обеспечение продовольственной безопасности, содействие занятости, развитие малого предпринимательства, поддержку инвестпроектов.

Созданное "Агентство городского развития" занялось выполнением главной задачи — увеличением числа предпринимателей "неметаллургического" бизнеса, которые могли бы помочь городу избавиться от монозависимости.

Глава региона напомнил, что в 2010 году Вологодская область получила из федерального бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для оказания господдержки моногородам. Все это позволило сохранить социальную стабильность, обеспечить занятость и сократить безработицу с 7% до 0,8%.

"Благодаря поддержке, в том числе, и Фонда развития моногородов нам удалось провести реальную диверсификацию экономики. За эти годы влияние компании "Северсталь" на формирование бюджета региона снизилось в несколько раз: с 60% до 15%. Каждый третий житель Вологодской области занят в малом и среднем бизнесе. Сегодня именно МСП — крупнейший работодатель и налогоплательщик", — подчеркнул Кувшинников.

Одним из главных свидетельств эффективной работы по избавлению от монозависимости губернатор назвал включение Череповца в августе 2017 года в список территорий опережающего социально-экономического развития.