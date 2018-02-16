В Вяземском районе Смоленщины будут выращивать черри и кистевые томаты

СМОЛЕНСК, 16 фев — РИА Новости. В Вяземском районе Смоленской области будет реализован инвестиционный проект по строительству в 2018-2019 годах крупного тепличного комплекса, где будут выращиваться томаты различных сортов — черри и кистевые томаты — соглашение об этом подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор ООО "Экоресурс" Алексей Сошников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.

"Ожидается, что общий объем инвестиций составит свыше 4 миллиардов рублей, при этом, открытие производства позволит создать 450 новых рабочих мест для вязьмичей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, комплекс общей площадью тепличных блоков более 22 гектаров будет построен по голландским технологиям "Реализация инвестпроекта сыграет важную роль в обеспечении смолян овощной продукцией, произведенной на территории региона. По прогнозам инвесторов, плановая мощность производства составит 11 тысяч тонн овощей в год Планируется, что рынки сбыта продукции также будут ориентированы на регионы Центрального федерального округа, а современные формы организации логистики позволят доставлять качественную овощную продукцию на расстояние до двух тысяч километров", — сказал представитель пресс-службы.

Глава региона, оценивая подписанные областью на форуме соглашения, отметил, что инвестфорум в Сочи — традиционная площадка, на которой регион ищет новых деловых партнеров, заключает с ними соглашения о сотрудничестве.

"Бесспорно, эта работа получает свое дальнейшее развитие. Сегодня у нас в регионе проектируются новые предприятия, идет активный диалог с инвесторами в рамках соглашений, подписанных на этом форуме ранее. В нынешнем году мы вышли на подписание новых контрактов, которые позволят привлечь многомиллионные внебюджетные инвестиции, создать сотни новых рабочих мест, повысить налогооблагаемую базу и, тем самым, пусть пока еще и в незначительной степени улучшить жизнь смолян", — отметил Островский.

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