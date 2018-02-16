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Экономика

Акции "Магнита" упали на 5% на сообщении об уходе Галицкого

13:1416.02.2018
(обновлено: 13:17 16.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокупатель выходит из супермаркета сети Магнит. Архивное фотоПокупатель выходит из супермаркета сети Магнит. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ВТБ купил 29,1% акций одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнита", а его основатель Сергей Галицкий покидает совет директоров.

Логотип ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Это спровоцировало снижение стоимости акций. В начале дня они дешевели на три процента — до 4707 рубля. Индекс Мосбиржи при этом рос на 0,2%.

"Магнит" сообщил, что пакет Галицкого продали по цене 4660,9 рубля за акцию. Торги накануне закрылись на отметке 4850 рубля. С августа прошлого года акции компании подешевели более чем в два раза.

К 11.15 мск акции "Магнита" падали в цене уже на пять процентов — до 4610 рублей. Бумаги в четверг обновили минимум с декабря 2012 года на уровне 4582 рубля (-5,5% за день).

В свою очередь, в ВТБ заявили, что ожидают роста стоимости акций "Магнита".

Обстоятельства сделки

Павильон группы ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сумма сделки составила порядка 138 миллиардов рублей, рассказал глава банка Андрей Костин.

По его словам, при ее закрытии потребуется получить согласование от Федеральной антимонопольной службы.

Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит".

Однако, как отметил Костин, банк пока не планирует другие сделки в ритейле. А первый зампред ВТБ Юрий Cоловьев заявил, что ВТБ не собирается наращивать долю в "Магните".

Соответствующее соглашение подписали в рамках Российского инвестиционного форума.

Судьба Галицкого

Совет директоров "Магнита" сегодня рассмотрит отставку Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана.
Галицкий покинет и пост гендиректора, и совет директоров компании.

По его словам, решение было непростым, однако оно необходимо для дальнейшего развития ритейлера в новых рыночных условиях.

"25 лет я возглавлял компанию. Это достаточно большой срок. И я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что, мне кажется, что это было хорошее время", — сказал он, добавив, что "ничто не вечно".

Он отметил, что толчком послужило то, что инвесторы "Магнита" не совсем так видят ситуацию, как акционеры компании.

"Я больше сосредоточен на прибыльности, на EBITDA компании, на низком долге. Нынешнему рынку требуются другие вещи, требуется рост, количество открытий, Like-for-Like (динамика продаж сопоставимых магазинов — ред,), агрессия", — отметил предприниматель.

"Нужно отвечать требованиям рынка, а не личной предпринимательской инициативе. Это послужило для меня основанием. Я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Поэтому, когда я думал о продаже, то ВТБ — это лучшее, что могло быть в данном случае", — рассказал он.

По мнению бизнесмена, сделка открывает возможности по сделкам слияния и поглощения, а также по привлечению амбициозного менеджмента.

Дивидендная политика

В самой компании не будут менять свою дивидендную политику и планируют выплатить дивиденды своим акционерам во второй половине 2018 года.

"Предполагается, что часть выкупленных таким образом акций, будет использована для долгосрочного стимулирования менеджмента компании", — добавляет "Магнит".

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Экономика
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Евсеев
Похоже на то, что Галицкий решил отойти от ритейлерского дела , т.к. конкурентов хватает. ФК "Краснодар" скорее всего больше не будет им финансироваться, стадион он тоже продаст... Это было понятно когда он Смолова испанцам продал... Или на покой в дальние страны собрался или что-то еще задумал..., а может что почуял..???
13:38
16.02.2018
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vvvias
Какой кошмар. Теперь как жить - не знаю. :)
13:43
16.02.2018
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